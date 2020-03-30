Уряд спрогнозував глибину падіння економіки України через кризу

Падіння реального валового внутрішнього продукту України (ВВП) у 2020 році очікується на рівні 3,9%. Такі дані містяться в оновленому прогнозі економічного та соціального розвитку України на 2020 рік, який затвердив уряд, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

До початку кризи, викликаної, пандемією COVID-19, очікувалося зростання економіки України на рівні 3,9%.

Згідно з прогнозом, рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%.

Середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн за доларів (порівняно з 27 грн за долар, прогнозованими у жовтні 2019 року). Зростання цін на споживчому ринку прискориться до 8,7% (порівняно з 5,5% у попередньому прогнозі), і вже в наступному році повернеться до цільових 5%, повідомили в міністерстві.

"Водночас, уже з ІІ половини року очікується відновлення економічного зростання і його прискорення в наступні роки. Серед причин - високий попит у світі на продукцію вітчизняного АПК, значно стійкіша банківська система порівняно з попередніми кризовими епізодами, зниження цін на імпортовані енергетичні товари, продовження структурних реформ у співпраці з міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.

Уточнені основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2020 рік будуть використані під час перегляду державного бюджету на 2020 рік, зазначили в Мінекономіки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 29 березня оновив макропрогноз на 2020 рік та заклав в ньому курс на рівні 29,5 грн/долар.

Зазначимо, Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік з 3,0% до 2,5%. За даними агентства, спалах коронавірусу являє собою серйозний ризик зниження економки як безпосередньо, так і через вплив на попит і ціни на основні експортні товари України.