Кабмін створив групу для подолання наслідків зміни клімату

Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу щодо подолання наслідків зміни клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кабміну Олексія Гончарука.

За його словами, група буде напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів в рамках Паризької угоди.

"Уряд створив міжвідомчу робочу групу щодо подолання наслідків зміни клімату. Її мета - охорона здоров'я та добробуту громадян від ризиків і наслідків зміни клімату. Разом із ЄС ми будемо напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів в рамках Паризької угоди", - вказано у повідомленні.

За словами Гончарука, наступного вівторка в Брюсселі під час шостого засідання Ради асоціації Україна-ЄС буде обговорюватися питання співпраці за Європейською зеленою угодою.



"Україна хоче долучитись до Угоди на етапі формування завдань як повноцінний гравець. Групу очолив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба", - додав глава уряду.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель на форумі в Давосі заявила, що вважає боротьбу зі зміною клімату питанням виживання.

Як писало РБК-Україна, у кінці 2019 року переважна більшість українців (84%) вважали, що на Землі відбувається глобальна зміна клімату, тоді як протилежної думки дотримується лише 9% опитаних.