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У глобальну зміна клімату вірять 84% українців

Новини » Суспільство     21.12.2019 - 15:27
У глобальну зміна клімату вірять 84% українців
Фото: літо в Києві (РБК-Україна)

Українці не завжди вважають, що глобальне потепління - це погано

Наприкінці 2019 року переважна більшість жителів України (84%) вважають, що в даний час на Землі відбувається глобальна зміна клімату, тоді як протилежної думки дотримується лише 9% опитаних. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

У глобальну зміна клімату вірять 84% українців

У той же час стурбовані проблемою глобальної зміни клімату українці дещо менше: 60% жителів країни ця проблема турбує, тоді як 33% респондентів вважають, що приводів для занепокоєння немає.

У глобальну зміна клімату вірять 84% українців

Опитування проводилося в період з 7 по 18 листопада 2019 року серед 1805респондентов по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Нагадаємо, 18 грудня 2019 року в Києві стовпчик термометра піднявся до 15,2 градусів. Це максимальне значення температури повітря стало найвищим за грудень у Києві за 139 років спостережень.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Research & Branding Group, серед українців осінь найчастіше асоціюється або з такими малоприємними явищами, як дощ, сніг, туман, вітер, похолодання (33%), або з більш приємними золотий часом, падолистом, бабиним літом, оксамитовим сезоном (30%).

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