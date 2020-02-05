Уряд створив фонд для кредитування фермерів

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Гончарук, фонд створюється для спрощення отримання кредитів "малими" фермерами, що не мають кредитної історії.

Прем'єр нагадав, що держбюджет-2020 передбачає 240 млн грн для формування статутного капіталу Фонду.

"Фонд надасть доступ малим і середнім суб’єктам підприємництва (до 500 гектарів) до банківських кредитів, зменшивши вартість їх залучення. Крім того, це також мінімізує ризики можливого неповернення кредитів", - повідомив Гончарук.

Як зазначили в прес-службі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, взявши кредит в акредитованому банку, аграрій зможе розраховувати на підтримку держави у гарантуванні зобов’язань за кредитними договорами перед банками.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні з 3 лютого почала працювати державна програма підтримки малого бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%". Щоб отримати кредит на пільгових умовах, необхідно пройти кілька етапів відбору. Зокрема, потрібно показати бізнес-план, а також внести власний грошовий внесок.

Нагадаємо, 23 січня 2020 року набув чинності закон, який передбачає направлення 2 млрд грн на розвиток малого бізнесу в Україні.