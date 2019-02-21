Кабмін скоротив чисельність співробітників Держстату

Скорочення торкнеться 111 осіб

Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 апреля 2014 года № 85 о предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 20 февраля 2019 года №108.

Согласно постановлению, предельная численность работников Государственной службы статистики сокращена с 8336 до 8225 человек. В то же время количество работников центрального аппарата увеличивается с 485 до 669 человек, а количество работников территориальных органов уменьшается с 7851 до 7556 человек.

Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития, решение позволит оптимизировать численность персонала Государственной службы статистики в соответствии с современными потребностями и лучшими европейскиими стандартами с целью дальнейшего ее обновления и модернизации.

"Сейчас действующее соотношение количества работников центрального аппарата Госстата (485 работников) и ее территориальных подразделений (7851 работников) составляет примерно 1 к 16, и значительно отличается от мировой и европейской практики. Так, для сравнения, в Польше на 1 работника центрального аппарата приходится около 4 работников территориальных отделений, тогда как во Франции это соотношение составляет 1 к 3. После оптимизации соотношения работников в Государственной службе статистики составит 1 к 11", - говорится в сообщении.

Напомним, на заседании 20 февраля Кабинет министров утвердил основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2019 году путем привлечения кредита на 630 млн долларов.

Кроме того, Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года.