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Кабмін погодив нові санкції проти Росії: названо причину

Фото: санкції проти Росії буде вводити РНБО (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів України погодив введення санкцій проти російських археологів та іноземних дослідників за незаконні розкопки в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що санкції вводяться щодо російських вчених за участь в археологічних розкопках на території Криму і Севастополя в період з вересня 2019 року по жовтень 2020 року.

"Зокрема, під егідою Інституту археології РАН пройшов ряд незаконних археологічних розкопок. Крім того, до досліджень генуезьких фортифікаційних укріплень в Криму і незаконних перепоховань солдатів, загиблих під час Кримської війни 1853-1856 років, залучалися деякі іноземні дослідники", - йдеться в повідомленні.

Пропозиції про санкції будуть передані на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про розробку плану для посилення санкцій проти Росії. РБК-Україна розписало основні кроки.

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