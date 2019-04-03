Кабмін погодив нові підходи до розрахунку тарифів на ЖКГ

Кабінет міністрів України на засіданні 3 квітня погодив нові підходи до розрахунку тарифів на комунальні послуги. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з пропозицією Мінрегіону, тарифи на послуги ЖКГ мають розраховуватися на підставі економічно обґрунтованого рівня, а також можуть бути переглянуті кілька разів на рік. У документі зазначено, що економічно обґрунтований рівень включає собівартість ресурсу (наприклад, газу або електроенергії) і витрати комунальних підприємств. У той же час підкреслюється, що при розрахунку тарифів не можна враховувати поточні витрати на ремонт мереж або встановлення лічильників.

Передбачається, що нові підходи до розрахунку тарифів посилять платіжну дисципліну споживачів. У той же час незрозуміло, чи позначиться ця ініціатива на вартості послуг ЖКГ.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд планує змінити порядок нарахування субсидій для громадян, які отримали субсидії грошима, але не розрахувалися за житлово-комунальні послуги.