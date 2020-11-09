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Зеленський призначив тимчасових голів ОДА у трьох областях

Київ, Понеділок 09 листопада 2020 22:12
Зеленський призначив тимчасових голів ОДА у трьох областях
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасових трьох глав облдержадміністрацій. Минулого тижня вони залишилися без керівників.

Про це повідомляє Офіс президента.

Тимчасовим головою Сумської ОДА указом Зеленського призначений Сергій Пахольчук, Івано-Франківської ОДА Марія Савка, Одеської ОДА - В'ячеслав Овечкін.

Нагадаємо, 5 листопада президент звільнив голів Одеської ОДА Максима Куцого, Івано-Франківської ОДА Віталія Федорова, Сумської ОДА Романа Грищенко.

Також сьогодні Зеленський заявив, що карантин вихідного дня в Україні триватиме кілька тижнів. Посилені заходи допоможуть уникнути локдауна.

Відзначимо, що в понеділок стало відомо про зараження Володимира Зеленського коронавірусом. Також захворів глава Офісу президента.

Крім того, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації.

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