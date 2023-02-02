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Зеленский поблагодарил спецслужбы за очищение власти и анонсировал новые увольнения

Новина українською →
Украина, Четверг 02 февраля 2023 22:26
Зеленский поблагодарил спецслужбы за очищение власти и анонсировал новые увольнения Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Начало февраля 2023 года ознаменовалось масштабными обысками и увольнениями украинских чиновников в разных структурах власти. Президент Владимир Зеленский поблагодарил спецслужбы за проделанную работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

В своем обращении гарант заявил, что Украина будет продолжать борьбу с внутренним врагом. Он обратился с благодарностью к работникам Службы безопасности Украины, ГБР, Офису Генерального прокурора.

"Я благодарю Службу безопасности Украины, ГБР, Офис Генерального прокурора и всех тех, кто еще привлечен в очищении нашего государства. Новые шаги - будут", - сказал Зеленский.

Подробнее о том, как в верхушке украинской власти проходят масштабные обыски и увольнения можно прочитать в материале РБК-Украина "Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников".

Напомним, ранее сообщалось о массовых отставках руководителей ОВА. В частности, также был уволен и руководитель Сумской области Дмитрий Живицкий.

Кроме того, недавно СБУ пришла с обысками к председателю Сумского облсовета.

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