Зеленский поблагодарил спецслужбы за очищение власти и анонсировал новые увольнения

Начало февраля 2023 года ознаменовалось масштабными обысками и увольнениями украинских чиновников в разных структурах власти. Президент Владимир Зеленский поблагодарил спецслужбы за проделанную работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского .

В своем обращении гарант заявил, что Украина будет продолжать борьбу с внутренним врагом. Он обратился с благодарностью к работникам Службы безопасности Украины, ГБР, Офису Генерального прокурора.

"Я благодарю Службу безопасности Украины, ГБР, Офис Генерального прокурора и всех тех, кто еще привлечен в очищении нашего государства. Новые шаги - будут", - сказал Зеленский.

Подробнее о том, как в верхушке украинской власти проходят масштабные обыски и увольнения можно прочитать в материале РБК-Украина "Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников".