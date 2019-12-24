Кабмін зібрався на екстрене засідання щодо газових питань

Каминет міністрів України у вівторок, 24 грудня, зібрався на екстрене засідання з газових переговорів з Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Олексія Гончарука Telegram.

За його словами, засідання відбудеться в закритому форматі.

"У найближчі хвилини почнеться екстрене засідання Кабміну з питання газових переговорів з Росією. Формат засідання повністю закритий - ДСК (для службового користування)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що на сьогоднішній день існує загроза того, що Російська Федерація може відмовитися від транзиту газу через Україну після відкликання позовів проти "Газпрому".

Крім того, Кабінет міністрів готує перерахунок вартості комунальних послуг при їх неякісному наданні.

Додамо, що 19 грудня відбулися газові переговори з приводу транзиту російського газу через Україну в Берліні. За підсумками переговорів Росія, Україна та Єврокомісія досягли принципової угоди. За словами Шефчовича, угоду досягнуто по всіх елементах.