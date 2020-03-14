Кабмін збереться на екстрене засідання через коронавірус

Кабінет міністрів у суботу, 14 березня, збереться на позачергове засідання, на якому будуть розглянуті рішення Ради національної безпеки та оборони щодо протидії поширенню коронавірусу, ухвалені напередодні. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
За даними прем’єра, засідання пройде в закритому форматі о 12:00 і розглядатимуться документи з обмеженим доступом.
"Одразу хочу наголосити, що прийматимуться виключно ті ініціативи, які у своїй промові вчора озвучив президент України Володимир Зеленський", - додав Шмигаль.
Шмигаль оприлюднив порядок денний засідання:
- закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня;
- припинення в’їзду на територію України іноземців протягом двох тижнів з 16 березня;
- закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня;
- фінансування Мінфіном виготовлення не менш ніж 200 тис. тестів для ПЛР-діагностики коронавірусу Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України на передачу МОЗ;
- забезпечення індивідуальними засобами захисту медперсонал, контактних осіб, працівників правоохоронних і органів порятунку, задіяних у протиепідемічних заходах;
- стимулювання вітчизняних підприємств для виробництва необхідних засобів для надання допомоги хворим;
- виділення коштів МОЗ для закупівлі необхідних засобів медичного призначення для населення;
- забезпечення пріоритетного проведення платежів на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов’язаних з протидією розповсюдженню COVID-19;
- запровадження в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів з гуманітарною допомогою, що надходять в Україну, пов’язану з організацією боротьби з COVID-19.\
Як повідомляло РБК-Україна, на засіданні Ради національної безпеки і оборони 13 березня обговорювалося введення надзвичайного стану в Україні через коронавирус, але рішення прийнято не було.
Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 березня заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликаний поширенням коронавірусу у світі.