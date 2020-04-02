Кабмін зняв обмеження на роботу ломбардів та кредитних спілок

Кабінет міністрів зняв раніше введені на час карантину в Україні обмеження на роботу ломбардів та кредитних спілок. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що уряд розширив перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності. Зокрема, дозволено продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі для тракторів та іншої с/г техніки; продаж добового молодняку свійської птиці; роботу всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів та кредитних спілок.

Крім того, Кабмін рекомендує аптекам працювати цілодобово, а магазинам - допускати відвідувачів в торгові зали в розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів з дотриманням 1,5 метрової відстані.

Нагадаємо, вчора уряд ухвалив рішення про посилення карантину в Україні. Зокрема, тепер заборонено перебування у громадських місцях без маски або респіратора; переміщення групою з більш ніж двох осіб; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин.