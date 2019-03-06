Кабмін змінив склад правління Пенсійного фонду

До складу правління увійшов новий голова ПФУ Євген Капінус

Кабинет министров Украины сменил состав правления Пенсионного фонда. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, в состав правления ввели нового главу Пенсионного фонда Евгения Капинуса (вместо Алексея Зарудного), а также замглавы Объединения организации работодателей Украины Константина Марчука.

Из состава правления вывели главу Объединения организации работодателей Владимира Завгороднего и главу общественного совета при Пенсионном фонде Марианну Онуфрик.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее Капинус был назначен главой Пенсионного фонда в ноябре 2018 года. До этого он занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года.

Отметим, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что дефицит Пенсионного фонда будет сохраняться еще семь лет. В феврале стало известно, что в Пенсионный фонд Украины от растаможки автомобилей с еврономерами поступило 5,58 млрд гривен, из которых с начала 2019 года - 4,71 млрд гривен.