Кабмин отменит решение правительства Свириденко о бронировании: о чем идет речь

Постановление правительства о создании Координационного центра по бронированию датировано 8 июля. Тогда планировалось, что центр будет действовать как временный консультативно-совещательный орган при Кабмине.

Он должен был координировать работу государственных органов при бронировании военнообязанных и рассматривать предложения по признанию предприятий критически важными.

На следующий день новость с сайта Минэкономики исчезла – без официального объяснения.

Что говорит нардепка

Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Кабмин на сегодняшнем заседании упразднит решение предыдущего правительства от 8 июля о создании этого центра. По ее словам, инициатива вызвала широкий резонанс – бизнес и эксперты опасались, что новый орган усложнит процедуру бронирования и сделает ее менее прозрачной.

"Пришлось откатить назад", - отметила Василевская-Смаглюк.