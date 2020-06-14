Кабмін досі допрацьовує програму уряду

Робота над програмою Кабміну триває. Зараз в документі є кілька десятків сторінок.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Нємчинов в ефірі "Україна 24".

За його словами, документ структурований по кожному міністерству.

"Фактично ми об'єднали частину, яка дає деякі певні дороговкази, а також у тому числі враховує те, що було в програмі президента Зеленського, політичної партії "Слуга народу", в указах президента Зеленського, які видавалися протягом його діяльності", - розповів він.

Немчинов розповів, що кожен міністр по своєму напрямку аргументовано подав пропозиції в комітети Ради.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що Кабінет міністрів передав на розгляд до Верховної ради оновлену програму діяльності уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 4 червня відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.