Кабмін досі допрацьовує програму уряду

Документ структурований по кожному міністерству
Робота над програмою Кабміну триває. Зараз в документі є кілька десятків сторінок.
Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Нємчинов в ефірі "Україна 24".
За його словами, документ структурований по кожному міністерству.
"Фактично ми об'єднали частину, яка дає деякі певні дороговкази, а також у тому числі враховує те, що було в програмі президента Зеленського, політичної партії "Слуга народу", в указах президента Зеленського, які видавалися протягом його діяльності", - розповів він.
Немчинов розповів, що кожен міністр по своєму напрямку аргументовано подав пропозиції в комітети Ради.
Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що Кабінет міністрів передав на розгляд до Верховної ради оновлену програму діяльності уряду.
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 4 червня відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів.
Раніше повідомлялося, що програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.
Автор: Анастасия Рокитна