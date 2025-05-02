Кабмин одобрил важный законопроект для сделки о недрах с США

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который необходим для запуска совместного с США инвестиционного фонда в рамках сделки о недрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram .

По словам Мельничука, правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реализации Соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления".

Пока деталей о том, какие именно изменения предусматривает документ, нет.

При этом первая вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее подчеркивала, что одним из условий для начала работы инвестиционного фонда являются изменения в Бюджетный кодекс.