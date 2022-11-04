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Кабмин одобрил проект закона, регулирующий применение беспилотников в Украине

Фото: Кабмин одобрил проект закона о применении беспилотников
Автор: Антон Малиновский

В пятницу, 4 ноября, Кабинет министров Украины одобрил законопроект, регулирующий использование беспилотных авиационных судов правоохранителями и гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Кабмином был одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействии их незаконному использованию".

"Законопроектом предусмотрено расширение полномочий правоохранительных органов, что является основой для создания действенной системы противодействия угрозам совершения с помощью беспилотных воздушных судов террористических актов (диверсий), а также обеспечения надлежащего регулирования в сфере эксплуатации гражданских БПС путем принятия соответствующих авиационных правил", - сообщил он.

Напомним, что Кабинет министров Украины обновил свои планы по выполнению решений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по санкциям против России.

Ранее Правительство одобрило проект меморандума с международной финансовой корпорацией, входящей в группу Всемирного банка.

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