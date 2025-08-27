RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Кабмин одобрил новые налоги на доходы от Uber, Glovo и других платформ: что изменится

Фото: Кабмин одобрил новые налоги на доходы от Uber, Glovo и других платформ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров одобрил законопроект, которым вносятся изменения в законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Отмечается, что документ разработан для выполнения международных обязательств перед МВФ и имплементации Директивы Совета ЕС 2021/514 (DAC7) и модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ.

Принятие закона обеспечит предпосылки для присоединения Украины к глобальной системе обмена данными о доходах, полученных через цифровые платформы, такие как Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo и др.

Информация о доходах пользователей-резидентов Украины будет поступать в ГНС как от операторов платформ, так и от иностранных налоговых органов.

Согласно новым правилам, для подотчетных продавцов вводится льготная ставка НДФЛ 5%, если:

  • открыт отдельный банковский счет для поступлений с платформ и расчеты проведены через него;

  • такие лица не являются самозанятыми, не имеют наемных работников;

  • годовой доход не превышает 834 минимальные зарплаты (примерно 6,7 млн гривен по состоянию на 01.01.2025);

  • отсутствует торговля подакцизными товарами.

Для остальных случаев будет действовать стандартная ставка 18%.

Документом предусмотрено упрощение для небольших продавцов: при условии не более трех продаж в год общей суммой до 2 тысяч евро разрешается использование текущего счета. Доходы от продажи товаров до 36 336 гривен в год остаются необлагаемыми налогом.

Минфин отмечает, что новые правила направлены на развитие цифровой экономики, повышение налоговой культуры и обеспечение международной прозрачности в соответствии со стандартами ЕС и ОЭСР.

Далее законопроект должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

 

Кабмин хочет получить 50 млрд гривен с налогов

Напомним, ранее Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации сообщил о планах ввести новые налоги в Украине и взыскать долги. Это позволит дополнительно получить в 2025 году почти 50 млрд гривен.

Согласно документу, планируется расширение оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков.

Также правительство хочет получать отчетность операторов цифровых платформ и международного обмена, которые позволят ГНС получать данные о доходах физических лиц, которые они получают без регистрации частного предпринимательства.

Планируется установление отдельного порядка налогообложения доходов физических лиц - продавцов от осуществления ими деятельности через цифровые платформы.

К тому же ранее мы сообщали, что вопрос повышения налогов в Украине с большой долей вероятности будет обсуждаться при подготовке новой программы с МВФ.

