Кабмін сьогодні займеться мовним питанням і нерухомістю для ДБР

На засіданні Кабміну розглянуть ліквідацію Інституту кримінально-виконавчої служби

Кабинет министров Украины на заседании 13 марта одобрит законопроект о содействии государства в изучении украинского языка, а также выделит недвижимость для Госбюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Кроме того, на заседании правительства рассмотрят изменения в порядок прохождения службы гражданской защиты, назначение стипендий президента Украины детям погибших журналистов, ликвидацию Института уголовно-исполнительной службы. Также на закрытой части ожидается выступление первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Напомним, ранее ООН призвала Кабинет министров Украины изменить правила выплаты пенсий переселенцам.

Ранее также Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии после повышения. В частности, по состоянию на начало марта средняя пенсия составляет 3033 гривны. В начале 2019 года средний размер пенсии составлял 2542 гривны. По данным фонда, 22% пенсионеров получили повышение на 100 гривен, 28% - от 100 до 400 гривен, 27% - более 1000 гривен.