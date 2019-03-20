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Кабмін сьогодні може звільнити одного з членів наглядової ради "Нафтогазу"

Новини » Політика    20.03.2019 - 10:36
Кабмін сьогодні може звільнити одного з членів наглядової ради "Нафтогазу"
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

На засіданні Кабміну також розглянуть питання авіасполучення з Катаром

Кабінет міністрів України на засіданні 20 березня розгляне дострокове припинення повноважень незалежного члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Стівена Хейсома. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Крім того, на засіданні уряду розглянуть створення територіальних органів Міністерства у справах ветеранів, підписання протоколу з Катаром до угоди про повітряне сполучення, а також формування державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр".

Також на сьогодні заплановано внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів з питань європейської інтеграції, розгляд питання формування підрозділу Університету митної справи і фінансів у Дніпрі, а також затвердження порядку формування, ведення і доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Нагадаємо, раніше наглядова рада "Нафтогазу" попросила Кабмін зберегти правління в нинішньому складі, крім двох осіб.

Зазначимо, раніше Кабмін вніс до Ради закон про сприяння держави у вивченні української мови.

 

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