Кабмін сьогодні ухвалить програму створення робочих місць

Кабінет міністрів України на засіданні 13 травня затвердить урядову програму створення робочих місць. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, програма буде спрямована не тільки на збереження робочих місць, але і на створення нових.

"Сьогодні на засіданні уряду Міністерством економіки буде представлена програма з чіткою розкладкою, де, коли і які робочі місця будуть створені", - зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що зростання зайнятості планується за рахунок будівництва доріг і мостів.

"Ще одна сфера - розвиток сільського господарства, повернення робочих місць в мікропідприємства. Сьогодні ця програма буде представлена міністром економіки на засіданні уряду", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку травня в Україні додатково зареєструвалися 140 тисяч безробітних. За даними Державного центру зайнятості, найбільша кількість безробітних в Дніпропетровській області.

До цього міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що інфраструктурні та суміжні галузі потребують залучення 150 тисяч нових фахівців.