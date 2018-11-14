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Кабмін сьогодні затвердить порядок затримання авто за порушення правил паркування

Новини » Політика    14.11.2018 - 09:29
Кабмін сьогодні затвердить порядок затримання авто за порушення правил паркування
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд також визначить радника для приватизації "Президент-Готелю"

Кабінет міністрів України на засіданні 14 листопада затвердить порядок затримання та зберігання автомобілів за порушення правил паркування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Також на сьогоднішньому засіданні уряд затвердить порядок інформування водіїв про порушення правил дорожнього руху. Мова йде про систему, яка буде надавати фото і відео зафіксованих в автоматичному режимі порушень власникам транспортних засобів.

Крім того, Кабмін визначиться з порядком внесення даних про користувача авто в Єдиний державний реєстр транспортних засобів та положення про єдину інформаційну систему МВС. Уряд також затвердить додатковий перелік боєприпасів, що підлягають утилізації.

У порядку денному значиться визначення радника для надання послуг щодо підготовки до приватизації та продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства "Президент-Готель" в розмірі 100 відсотків статутного капіталу товариства та джерел оплати його послуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві розробили нові правила паркування. Зокрема, спеціальні майданчики для паркування обладнають автоматичними в'їзними і виїзними терміналами.

 

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