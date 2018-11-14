Кабмин сегодня утвердит порядок задержания авто за нарушение правил парковки

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство также определит советника для приватизации "Президент-Отеля"

Кабинет министров Украины на заседании 14 ноября утвердит порядок задержания и хранения автомобилей за нарушение правил парковки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Также на сегодняшнем заседании правительство утвердит порядок информирования водителей о нарушениях правил дорожного движения. Речь идет о системе, которая будет предоставлять фото и видео зафиксированных в автоматическом режиме нарушений владельцам транспортных средств.

Кроме того, Кабмин определится с порядком внесения данных о пользователе авто в Единый государственный реестр транспортных средств и положением о единой информационной системе МВД. Правительство также утвердит дополнительный перечень боеприпасов, который подлежат утилизации.

В повестке дня значится определение советника для оказания услуг по подготовке к приватизации и продаже пакета акций частного акционерного общества "Президент-Отель" в размере 100 процентов уставного капитала общества и источников оплаты его услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разработали новые правила парковки. В частности, специальные площадки для парковки оборудуют автоматическими въездными и выездными терминалами.