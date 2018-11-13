У Києві розробили нові правила паркування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У правилах прописано облаштування паркувальних майданчиків у Києві та умови користування

У Київраді під час засідання постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку погодили проект рішення щодо нових правил паркування автомобілів у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київради.

Зокрема, у правила передбачено, що спеціальні майданчики для паркування обладнають автоматичними в’їзними та виїзними терміналами. Можливе також облаштування на в’їзді в майданчик табло з інформацією про наявність вільних місць для паркування. Крім того, передбачається система відеоспостереження.

"За дотриманням правил паркування та оплатою стежитимуть інспектори з паркування. Можливі такі форми розрахунків: за допомогою абонементних талонів, паркувальних автоматів, платіжних терміналів, автоматичних в’їзних та виїзних терміналів", - зазначили в Київраді.

Автівки, які порушують правила зупинки або стоянки, які створюють перешкоди дорожньому руху, будуть тимчасово затримувати. Цим також будуть займатися інспектори з паркування, котрі повідомлятимуть про евакуацію машини відповідні підрозділи Нацполіції. Правохоронці також отримуватимуть від інспекторів дані про точний час евакуації та місце зберігання машини.

"Після сплати штрафу за правопорушення та оплати вартості послуг із транспортування, порушнику повертатиму авто", - додали в Київраді.

Зазначається, що у святкові дні, визначені Кабміном, паркування на спеціальних майданчиках буде безкоштовним. Щоправда, це не стосуватиметься парковок біля ринків, торгівельних та розважальних центрів, залізничних та автовокзалів.

Облаштуванням та утриманням майданчиків займатиметься КП "Київтранспарксервіс". Підприємтсво також має подбати про відеоспостереження, велопаровки та шлагбауми. Узгоджений проект рішення передано на розгляд Київради, який відбудеться на пленарному засіданні.

Нагадаємо, 27 вересня 2018 року в Україні набули чинності нові правила паркування автомобілів. Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів" ухвалила Верховна рада.

Додамо, у Львові із понеділка, 12 листопада, почали прибирання вулиць від залишених на вулицях автомобілів. У місті нарахували вже 67 автівок, котрі роками стоять на вулицях Львова й ними ніто не користується.