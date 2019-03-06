Кабмін сьогодні затвердить положення про податкову та митну служби

На засіданні Кабміну також розглянуть передислокацію Повітряних сил

Кабинет министров Украины на заседании 6 марта утвердит положения о налоговой и таможенной службах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Кроме того, на заседании Кабмина сегодня рассмотрят передислокацию воинских частей (подразделений) Воздушных сил ВСУ, изменения в порядок осуществления торговой деятельности и правила торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, проведение эксперимента по присуждению степени доктора философии. Также сегодня утвердят условия конкурса на заключение соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка на шельфе Черного моря.

Также планируется, что сегодня рассмотрят предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Напомним, ранее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Кабмин должен провести аудит "Укроборонпрома".

Ранее также стало известно, что правительство определит предельный тариф на тепло.