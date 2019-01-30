Кабмін сьогодні ухвалить річну програму співпраці з НАТО

Також сьогодні розірвуть ще одну угоду в рамках СНД

Кабинет министров Украины на заседании 30 января утвердит годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Также сообщается, что правительство рассмотрит изменения в порядок использования бюджетных средств для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства, вопросы предоставления услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня", утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Кроме того, Кабмине сегодня разорвет еще одно соглашение в рамках СНГ, утвердит порядок формирования и ведения Реестра импортозамещения и кооперации в оборонно-промышленном комплексе, а также план реализации Концепции развития системы электронных услуг на 2019-2020 годы

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине разрабатывают механизм защиты от нецелевого использования субсидий.

Отметим, на прошлой неделе правительство также прекратило действие трех соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ).