Кабмін сьогодні встановить квоти з прийому мігрантів в 2019

Також сьогодні Україна може вийти з ще однієї угоди в рамках СНД

Кабинет министров Украины на заседании 13 февраля установит квоты по приему мигрантов на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Кроме того, правительство сегодня прекратит действие соглашения о создании консультативной экономической рабочей комиссии при Совете глав государств и Совете глав правительств в СНГ, внесет изменения в нормы питания военнослужащих.

Также на сегодня запланировано утверждение порядка конкурса отбора компании, которая будет определять претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета одного из государственных банков, а также рассмотрение вопросов деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, сколько украинцев будут получать субсидии наличными с марта. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, на такие выплаты могут претендовать 4 млн украинцев.

Ранее также в правительстве призвали Раду решить проблему с платежками за газ. По словам Ревы, данная проблема с платежками возникла из-за принятия закона об изменении порядка установки счетчиков.