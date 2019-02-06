Кабмін сьогодні розірве угоду з РФ про обмін правовою інформацією

Уряд також розгляне питання оборонного замовлення

Кабинет министров Украины на заседании 6 февраля прекратит действия соглашения с Российской Федерацией об обмене правовой информацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Кроме того, члены правительства внесут изменения в некоторые документы по вопросам воинского учета, утвердят создание Государственной службы по этнополитике и свободы совести, внесут изменения в нормы питания военнослужащих ВСУ и других формирований.

Также планируется, что сегодня согласуют отчуждение основных фондов акционерного общества "Укргаздобыча", утвердят финансовый план государственного предприятия "Антонов", а также рассмотрят некоторые вопросы закупок по государственному оборонному заказу.

Напомним, накануне Кабмин обнародовал заявление по поводу отстранения Уляны Супрун, которой запретили исполнять обязанности министра здравоохранения. В частности, правительство заявило, что обжалует решение суда.

Отметим, ранее в НБУ заявили, что инициатива Кабмина монетизировать субсидии не повлияет на инфляцию.