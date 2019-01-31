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Ініціатива Кабміну монетизувати субсидії не вплине на інфляцію, - НБУ

Новини » Економіка    31.01.2019 - 15:35
Ініціатива Кабміну монетизувати субсидії не вплине на інфляцію, - НБУ
Ілюстративне фото (УНІАН)

За словами Сологуба, надання субсидій готівкою виглядає несуттєвим чинником

Ініціатива Кабінету міністрів України щодо надання населенню житлових субсидій в грошовій формі не матиме істотного впливу на рівень інфляції. Про це заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що якщо оперувати наявною на даний час інформацією, сума монетизації складе близько 6 млрд грн у місяць і експеримент триватиме два місяці.

"При таких параметрах надання субсидій готівкою виглядає несуттєвим чинником", - сказав він.

Сологуб додав, що очікувані 12 млрд грн становлять лише близько 3% приватного споживання за цей період.

"В теорії, ці кошти не повинні йти на споживчий ринок, а повинні бути спрямовані на оплату комунальних послуг. Але навіть якщо якась сума піде на споживання, ефект не буде істотним", - пояснив він.

Раніше РБК-Україна писало, що субсидія в результаті монетизації стане соціальною виплатою і з 1 березня пенсіонери почнуть отримувати одночасно з пенсією.

Також повідомлялося, що віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що зараз у Кабінеті міністрів розробляють механізм, який дозволить боротися з нецільовим використанням монетизованих субсидій.

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