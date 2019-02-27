Кабмін сьогодні розгляне питання АМПУ і "Чорноморнафтогазу"

Уряд також розгляне питання ввезення і вивезення валюти

Кабинет министров на заседании 27 февраля рассмотрит вопросы деятельности Администрации морских портов Украины и "Черноморнефтегаза". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Также в повестке на 27 февраля значатся определение уполномоченного банка рынка электрической энергии, вопросы трансграничного перемещения валюты, вопросы реимбурсации лекарств.

Кроме того, на заседании правительства рассмотрят изменения в Порядок перечисления межбюджетных трансфертов, утверждение Порядке возврата имущества или возмещения его стоимости депортированным или в случае их смерти наследникам, а также вопросы предоставления субвенции на проект "Новая украинская школа".

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин принял обновленный порядок выезда детей за границу. В новом постановлении указаны дополнительные требования для иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление.

Отметим, на прошлой неделе в Кабмине анонсировали еще одно повышение пенсий.