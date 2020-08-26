Кабмін сьогодні може продовжити карантин до листопада, - джерело

Сьогодні в Україні можуть продовжити адаптивний карантин до листопада. Відповідне рішення може ухвалити у ході свого засідання Кабінет міністрів.

Про це РБК-Україна повідомило джерело.



"Так, очікується (продовження карантину, - ред.)", - зазначив співрозмовник агентства.

Відзначимо, 25 серпня глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України пропонує продовжити карантин до 1 листопада. Таку пропозицію було висунуто у зв'язку з тим, що за попередню добу в країні виявили понад 1,6 тисячі нових випадків COVID-19.

При цьому глава держави Володимир Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, введення заборони на роботу нічних клубів, концертів.

Президент підкреслив, що карантин повинен залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців. "Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах", - звернув увагу Зеленський.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Кабмін продовжив карантин до 31 серпня.

Нагадаємо, 24 серпня в Україні набуло чинності нове зонування адаптивного карантину.