Кабмін сьогодні ухвалить план реалізації стратегії боротьби з бідністю

Також сьогодні розглянуть підписання фінансової угоди з Данією

Кабинет министров Украины на заседании 20 февраля утвердит план мероприятий на 2019 год по реализации Стратегии преодоления бедности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что на заседании правительства планируют внести изменения в стратегию развития морских портов Украины, одобрить создание Измаильского отряда морской охраны Госпогранслужбы, а также подписания соглашения с Данией об условиях реализации программы Danida Business Finance в Украине.

Кроме того, запланировано согласование перечня мероприятий, которые будут проводиться за остатки средств местных бюджетов оккупированных населенных пунктов Луганской области, а также утверждение Национального плана управления отходами до 2030 года.

Напомним, ранее в Кабинете министров рассказали, когда Верховная рада рассмотрит закон о языках образования нацменьшинств.

Ранее также вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что с 1 марта 2019 года пенсии в Украине повысятся в среднем на 17-20%. По его словам, с этого года пенсии будут индексироваться ежегодно в автоматическом режиме.