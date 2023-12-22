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Кабмин на год продлил отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников

Украина, Пятница 22 декабря 2023 23:13
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Кабмин на год продлил отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников Фото: Кабмин продолжил отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет министров Украины продлил освобождение от уплаты НДС и ввозной пошлины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров до 1 января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственной таможенной службы.

По данным государственной таможенной службы, еще на год продлено действие нормы, согласно которой освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и НДС следующие товары:

  • беспилотные летательные аппараты;
  • оптические прицелы, коллиматорные прицелы (коллиматоры), прицелы ночного видения или тепловизионные прицелы;
  • тепловизионные бинокли, монокуляры и бинокуляры, приборы ночного видения (бинокли и монокуляры);
  • дальномеры, используемые в оборонных целях;
  • переносные радиостанции;
  • портативные радиоэлектронные средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (антидронные ружья).

"Указанные товары могут ввозиться на таможенную территорию Украины юридическими и физическими лицами, а также пересылаться в международных почтовых и экспресс-отправлениях без уплаты таможенных платежей", - сообщили в службе.

Льготы на импорт дронов в Украину

В марте Кабмин принял постановление, которое на время военного положения упрощает процедуру ввоза комплектующих для беспилотников. Раньше на получение заключения уходило до 15 дней. А сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов.

Также правительство поддержало ряд решений, которые значительно упростят ввоз беспилотных летательных аппаратов в Украину. Теперь для ввоза дронов на территорию Украины не требуется никаких документов от службы экспортного контроля или других органов.

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