Кабмін дозволив Супрун виконувати обов’язки міністра

Дане розпорядження дозволяє Супрун підписувати важливі документи

Кабинет министров Украины сегодня, 13 февраля, принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook.

Согласно постановлению, "чтобы обеспечить непрерывность работы Минздрава, 13 февраля Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабинета министров Украины, определенных постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2003 г. № 1096 "О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия".

Отмечается, что это распоряжение является консолидированным решением правительства.

"Распоряжение позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава. Этот исключительный шаг Кабинета министров является ответом на то, что работа Минздрава Украины была заблокирована решением Окружного административного суда Киева", - сообщают в ведомстве.

Подчеркивается, что данное распоряжение позволяет Супрун подписать важные документы, в частности, и относительно распределения лекарств и вакцин в регионы.

"Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы "ОХМАТДЕТ" и закупку оборудования и другие решения, которые требуют немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время", - добавили в ведомстве.

Отметим, Окружной административный суд Киева 5 февраля запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

12 февраля Окружной административный суд Киева не вынес решение по ходатайству Министерства юстиции относительно Ульяны Супрун.

Сегодня Кабинет министров решил обратиться в Высший совет правосудия с жалобой дисциплинарного проступка судьи окружного административного суда Киева Сергея Каракашьяна.