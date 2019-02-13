Уряд направить до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю у справі Супрун

Фото: Володимир Гройсман і Уляна Супрун (УНІАН)

Суддею, який відсторонив Супрун, займуться у Вищій раді правосуддя

Кабінет міністрів вирішив звернутися до Вищої ради правосуддя зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді окружного адміністративного суду м. Києва Сергія Каракашьяна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокольне доручення, ухвалене 13 лютого.

Згідно з документом, мова йде про рішення судді Каракашьяна у справі №640/463/19 за позовом народного депутата з фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про встановлення відсутності компетенції (повноважень).

Кабмін доручив підписати відповідну скаргу міністру Кабінету міністрів Олександру Саєнку.

Як повідомляло РБК-Україна, Окружний адміністративний суд Києва 5 лютого заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було ухвалено за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва у вівторок, 12 лютого, не виніс рішення за клопотанням Міністерства юстиції щодо Уляни Супрун.