Кабмін дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину

Кабінет міністрів дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міністр, карантин в Україні вже триває близько 50 днів, і є необхідність у проведенні планових операцій. У тому числі за життєвими показниками.

"Сьогодні під час урядової наради мною було ініційовано проведення позачергового засідання уряду. Як ви знаєте, на час карантину були заборонені планові операції. У тому числі госпіталізації. Таким чином було прийнято постанову уряду, яка вносить зміни в 211. Вже відразу після опублікування, думаю вже завтра, у нас в країні будуть вирішені проведення планових операцій, планових госпіталізацій виключно за життєвими показниками. Тобто, якщо проведення цих операції необхідно людині, для зниження ризику життю та здоров'ю людини", - повідомив Степанов.

Він додав, що в госпіталізації будуть здійснюватися тільки після тестування методом ПЛР.

Нагадаємо, у середині березня в Україні Міністерство охорони здоров'я рекомендувало скасувати всім лікарям заплановані операції. Проведення всіх операцій було відкладено на період карантину.