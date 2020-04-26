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Уряд оголосив конкурс на посаду нового голови Податкової служби

Новини » Політика     26.04.2020 - 15:33
Уряд оголосив конкурс на посаду нового голови Податкової служби
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Документи на вакансію голови Податкової прийматимуться до понеділка 27 квітня включно. 

Кабмін оголосив конкурс на посаду нового голови Державної податкової служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Портал вакансій.

Як повідомляється, відповідно до розпоряджень Кабміну №455 і 458 від 24 квітня призначення глави та заступника глави Державної податкової служби буде відбуватися шляхом укладення контракту про проходження державної служби. Перший заступник міністра фінансів Денис Улютін проводитиме співбесіди.

Крім того, конкурсний відбір на дану вакансію має відбутись 28 квітня, тому документи прийматимуться до понеділка 27 квітня включно.

Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив керівника ДПС Сергія Верланова відповідно до статті 87 (1) закону про "Про державну службу".

У зв'язку з цим, екс-прем’єр Олексій Гончарук назвав звільнення Сергія Верланова черговою помилкою влади.

Разом з тим, раніше Сергій Верланов наголосив, що реформи фіскальних органів під загрозою, оскільки в уряді за останні два місяці жодним чином не акцентувалась увага на зобов'язаннях України перед міжнародними партнерами.

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