Кабмін дозволив іноземцям відкривати рахунки в українських банках

Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд дозволив електронне резидентство

Кабінет міністрів схвалив постанову "Про реалізацію експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства". Постанова ухвалена за умови доопрацювання.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду 25 червня.

Як зазначається в пояснювальній записці до постанови, метою акту є впровадження механізму набуття заінтересованими іноземцями та особами без громадянства статусу електронного резидента. Це відбуватиметься без необхідності залишення країни проживання (перебування) та приїзду до України шляхом надання можливостей отримувати у режимі онлайн адміністративні послуги та здійснювати інші дії як в Україні, так і за її межами.

"Електронний резидент набуває можливостей відкрити рахунок в банку тощо, отримувати в режимі онлайн адміністративні послуги, укладати електронні договори, тощо", - йдеться в тексті пояснювальної записки.

В уряді зазначають, що це позитивно впливатиме на інвестиційний клімат в Україні, активізацію та подальший розвиток національної економіки, збільшення ВВП, збільшення надходжень до державного бюджету тощо.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2020 року хакери атакували бази даних банків, державних органів та водіїв служби перевезень, в результаті чого стався витік персональних даних українців.

Нагадаємо, в Україні правоохоронці провели спецоперацію після витоку персональних даних громадян, в ході якої було проведено 36 обшуків та оголошено 8 підозр.

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Автор: Олександр Білоус