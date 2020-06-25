Поліція провела спецоперацію через витік персональних даних українців

Фото: поліцейські (РБК-Україна)

Зокрема, було затримано одну особу в ході спецоперації

В Україні правоохоронці провели спецоперацію після витоку персональних даних громадян. Було проведено 36 обшуків та оголошено 8 підозр.

Про це заявили на брифінгу щодо результатів розслідування витоку та розповсюдження персональних даних громадян.

Разом з тим, поліцейські затримали одну особу в ході спецоперації та вилучили копії 30 баз даних.

"За останні останні півтора місяці було зроблено масштабну роботу з залученням чотирьох сотень працівників Нацполіції", - розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Як він зазначив, під загрозу також підпадають дані - інформація про особу, діяльність бізнесу - з приватних реєстрів банків, операторів поштового зв'язку, телекомунікаційних компаній.

За час проведеня спецоперції були відкриті кримінальні провадження за фактом шахрайства, розповсюдження інформації з обмеженим доступом та несанкціонованим втручанням в роботу комп'ютера.

Правоохоронці проводили обшуки в Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях.

В ході спецоперації було встановлено та підтверджено протиправну діяльність 25 осіб, оголошено 8 підозр.

Відзначимо, українські правоохоронці минулого місяця почали розслідування за фактом зливу персональних даних мільйонів українців через Telegram-бот. Справу відкрила СБУ.

Тоді міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що через Telegram в мережу зливаються бази даних "ПриватБанку" (до націоналізації), а також соцмереж ВКонтакте і Linkedin.

Нагадаємо, інформація про витік персональних даних українців з програми "Дія" не підтвердилася.

Раніше стало відомо, що в Telegram з'явилося кілька ботів, які поширювали персональні дані українців.

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Автор: Анастасия Рокитна