Кабмін дозволив іноземним вишам відкривати філії в Україні

Повідомляється, що на урядовому порталі вже опубліковано постанову № 304 від 24 березня, яким регулюється створення філій вищих навчальних закладів.

"Щоб стати на крок ближче до Європейського союзу, ми відкриваємо нові кордони. Тому на території України передбачена можливість створення територіальних структурних підрозділів іноземних вищих навчальних закладів. Кращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах", - зазначив заступник міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.

Також повідомляється, що робота такої філії буде здійснюватися на підставі дозволу МОН. Іноземний виш при цьому повинен входити до міжнародних рейтингів, наприклад, QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities і займати при цьому місце не нижче 3000.

При цьому дозволи не будуть давати російським університетам. Також діє обмеження на створення філій з таких містах, як Київ, Харків, Львів, Дніпро і Одеса.