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У МОН анонсували напрацювання нового закону про дошкільну освіту

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 11:34
У МОН анонсували напрацювання нового закону про дошкільну освіту Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

У Міністерстві освіти та науки анонсували напрацювання законопроекту про дошкільну освіту. Він має створити умови для забезпечення широкої доступності такої освіти.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Серед законопроектів, що мають бути розроблені та подані для ухвалення Верховною радою України, - проект нової редакції закону "Про дошкільну освіту", який, зокрема, передбачатиме створення умов для забезпечення її широкої доступності та підвищення якості", - зазначив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

За його словами, має бути напрацьований і законопроект "Про освіту дорослих", що створюватиме умови для безперешкодного навчання протягом життя.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Міністерство освіти і науки заявило про плани реформувати систему дошкільної освіти. Відомство хоче привести її до загальноєвропейського рівня, з урахуванням кращих традицій вітчизняної педагогіки.

В Україні діють майже 15 000 закладів дошкільної освіти.

Як писало РБК-Україна, раніше Шкарлет заявив, що зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році може пройти в зміненому форматі через пандемію коронавірусу. Все залежить від епідеміологічної ситуації у країні.

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