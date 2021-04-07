У МОН анонсували напрацювання нового закону про дошкільну освіту

У Міністерстві освіти та науки анонсували напрацювання законопроекту про дошкільну освіту. Він має створити умови для забезпечення широкої доступності такої освіти.

"Серед законопроектів, що мають бути розроблені та подані для ухвалення Верховною радою України, - проект нової редакції закону "Про дошкільну освіту", який, зокрема, передбачатиме створення умов для забезпечення її широкої доступності та підвищення якості", - зазначив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

За його словами, має бути напрацьований і законопроект "Про освіту дорослих", що створюватиме умови для безперешкодного навчання протягом життя.