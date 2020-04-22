Кабмін розробив чіткий план виходу з карантину

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що в уряду є чіткий план виходу з карантину, оголошеного в Україні через пандемію коронавірусу. Про це він сказав у ході засідання Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, план складається з п'яти етапів.

"У нас є дуже чіткий план виходу карантину. План складається з 5 етапів", - зазначив глава уряду.

"Початок реалізації нашого плану зможемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. За нашими прогнозами, цей день мав би настати 11 травня. Як основні умови настання цього першого дня, який буде символізувати початок виходу з карантину - як мінімум протягом 10 днів відсоток виявлених випадків має не змінюватись. Мав би коливатись в межах плюс-мінус 5%. Друга умова - лікарні мали б бути заповнені пацієнтами менше ніж на 50%", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр зазначив, що в рамках плану по виходу з карантину розробляється поетапний запуск громадського транспорту.

Як писало РБК-Україна раніше, напередодні в уряді озвучили можливість пом'якшення деяких обмежень, але також відзначили, що пік епідемії в країні ще не настав.