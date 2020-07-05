Кабмін розробляє пілотний проект закриття шахт в Україні

Кабінет міністрів України розробляє пілотний проект закриття українських шахт з використанням німецького досвіду. Шахти планують закрити в одному з міст України.

Про це розповіла тимчасова виконувачка обов'язків міністерки енергетики України Ольга Буславець в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як пояснила Буславець, шахта є єдиним підприємством у понад 60 так званих мономіст України, тому необхідно вирішити питання забезпечення робочими місцями шахтарів, які втратять роботу.

"Ми повинні розуміти, яким чином нам необхідно цих людей захистити, дати можливість трансформуватися цим регіонам, щоб там була робота. У нас навіть на сьогодні є домовленості з німецькою стороною", - розповіла вона.

За словами т.в.о. міністра, український уряд з допомогою німецьких представників обере за певними критеріями мономісто, у якому в рамках пілотного проекту закриють шахти.

Нагадаємо, раніше в уряді почали роботу над Національною програмою справедливої трансформації вугільних регіонів України, яка не передбачає закриття шахт без забезпечення робочих місць для звільнених працівників.

Також, президент Володимир Зеленський доручав тодішньому міністру енергетики провести повний аудит вугільних підприємств в Україні.

Крім того, Німеччина погодилася взяти участь у проекті трансформації українських вугільних регіонів.