Кабмін розділив Мінекоенерго на два міністерства

Кабінет міністрів прийняв рішення про розділення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на два відомства. Тепер в Україні знову будуть окремі Міністерство енергетики і Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Як заявила в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець, міністерство розділяють для розмежування повноважень. За її словами, нинішня ситуація призводить до конфліктів інтересів в міністерстві.

Як підкреслив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні в Україні "колосальна криза" в енергетиці, і в уряду немає шести місяців для створення Міністерства енергетики.

"Тому ми, власне, йдемо таким кроком - виділяємо Міністерство екології, будемо прискорювати всі процедури і рухатися далі ... критично важливо забезпечити стабільність саме Міністерства енергетики", - додав він.

Він також зазначив, що буде призначений в.о. міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України з'явилося шляхом об'єднання профільних відомств в уряді Олексія Гончарука в кінці літа 2019 року, на посаду міністра тоді був призначений Олексій Оржель.

Як пояснив уже нинішній прем'єр Денис Шмигаль, питанням екології має займатися професійний еколог, а об'єднання міністерств не дало очікуваного ефекту.



