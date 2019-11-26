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Кабмін збирається збільшити бюджет Фонду соцстрахування для виплати лікарняних

Новини » Політика     26.11.2019 - 20:51
Кабмін збирається збільшити бюджет Фонду соцстрахування для виплати лікарняних
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін розгляне питання збільшення бюджету 27 листопада

У середу, 27 листопада, Кабінет міністрів України розгляне питання про збільшення бюджету Фонду соціального страхування для забезпечення виплати лікарняних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Як повідомляється, у п'ятницю, 29 листопада, Міністерство соцполітики скликає засідання правління Фонду соцстрахування, де обере голову правління, сформує постійні комісії та розгляне результати незалежного аудиту.

За словами заступника міністра соцполітики Олега Коваля, завтра, 27 листопада, уряд розгляне питання про збільшення бюджету Фонду соцстрахування для його збалансування та виплати лікарняних.

"Мінсоцполітики уже ініціювало зміни до кошторису Фонду і запустило процедуру погодження для прийняття Кабміном. Тобто уже цієї середи, 27 листопада, Кабінет міністрів може схвалити рішення про зміни бюджету Фонду соцстрахування для його збалансування! Ніякої "призупинки виплат" Фондом не було і не буде", - заявив Коваль.

Нагадаємо, 20 листопада Фонд соціального страхування України повідомив про припининення перерахування коштів для виплати лікарняних та допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам. Тоді у Міністерстві соцполітики пов'язали припинення виплат з поновленням на посаді виконавчого директора фонду Євгена Баженкова.

Вже наступного дня, 21 листопада, у Фонді заявили, що поновлюють виплати лікарняних і декретних. Відповідні документи були підписані поновленим керівником Фонду Баженковим.

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