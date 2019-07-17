Кабмін розширив безвіз України з Аргентиною

Кабінет міністрів України розширив безвізовий режим України та Аргентини. Відповідне рішення уряд ухвалив у ході свого засідання у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, був схвалений проект розпорядження про підписання протоколу між урядом України та урядом Аргентини про внесення змін до угоди про скасування віз.

"Схвалити проект протоколу між урядом України та урядом Аргентинської республіки про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Аргентинської республіки про скасування віз. Уповноважити надзвичайного і повноважного посла України в Аргентинській республіці Дюдіна Юрія Олексійовича підписати зазначений протокол", - сказано у тексті документу.

Підкреслимо, протоколом пропонується збільшити строк перебування без віз громадян України та Аргентини на територіях держав договірних стороні до 90 днів протягом 180 днів (раніше було до 90 днів протягом календарного року).

Нагадаємо, раніше посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк і міністр закордонних справ Північної Македонії Нікола Дімітров підписали угоду про безвіз між державами на постійній основі.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня Україна і Мексика почали підготовку до введення безвізового режиму між країнами.