Кабмін розраховує на ухвалення Радою програм підтримки людей та бізнесу

Кабінет міністрів розраховує на ухвалення Верховною радою програм підтримки людей та бізнесу на час карантину. Уряд уже їх розробив на випадок посилення обмежувальних заходів.

Про це у ході засідання уряду сказав глава КМУ Денис Шмигаль.

Зокрема, Кабмін пропонує допомогу фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам, чия сфера діяльності може потрапити під закриття через карантин.

"Працівники та ФОП зможуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 8 тис. грн. За нашими розрахунками програмою в разі посилення карантину зможуть скористатися понад мільйон українців, а загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд грн", - зазначив прем'єр.



Також пропонується програма збереження робочих місць. Роботодавці зможуть отримати до 8 тисяч грн одноразової матеріальної допомоги на кожного працівника, робочий час якого скорочено/буде скорочено внаслідок запровадження таких заходів.

Крім того, в уряді напрацювали й ініціативи щодо ЄСВ. Підприємства, що зупиняють роботу в разі запровадження жорсткого карантину, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. Для близько 120 тисяч юридичних осіб буде закладено майже 1,5 млрд грн.

А від сплати податків і зборів, включно з ЄСВ, звільнять майже 200 тисяч ФОП 1-ї групи.

"Всі ці програми будуть спрямовані до розгляду у Верховну раду. Президент та уряд очікують, що парламентарі підтримають наші напрацювання", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін готується до всіх сценаріїв реагування на ситуацію з коронавірусом у країні. Зокрема, уряд готується і до карантину на новорічні свята.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я України допускають введення більш жорстких обмежень в Україні.