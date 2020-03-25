Управління міністерствами розподілили за віце-прем'єрами

Курувати діяльність окремих міністерств будуть віце-прем'єр-міністри. Про це заявив голова Кабінету міністрів України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення Кабмін ухвалив у ході засідання у середу, 25 березня.

"Пропозиція зробити розподіл між віце-прем'єр-міністрами України в наступному порядку. Це фактично розподіл по управлінню міністерствами. Віце-прем'єр-міністр з питань окупованих територій, пан Резніков, - буде (курувати, - ред.) оборона, тимчасово окуповані території і соцполітики. Пан Пристайко: МЗС, спорт і культура. Пан Федоров: Мінрегіон, Мінфін, МОЗ і МОН", - заявив Шмигаль.

При цьому глава уряду визначив за собою контроль за діяльністю МВС, Мінекономіки та Міністерства юстиції.

"Першого віце-прем'єр-міністра на даний момент немає. Тому за мною залишається: МВС, економіка, енергетика і юстиція. До призначення першого віце-прем'єр-міністра пропоную такий розподіл", - сказав він.

Нагадаємо, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшко Кабінет міністрів призначив керівником робіт по ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня.

Як писало РБК-Україна, уряд заборонив звільнення державних службовців під час карантину.