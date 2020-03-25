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Ляшка призначили керівником робіт з ліквідації наслідків НС держрівня

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 14:04
Ляшка призначили керівником робіт з ліквідації наслідків НС держрівня
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення прийняв Кабмін у ході свого засідання

Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка Кабінет міністрів призначив керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ розробило проект щодо призначення відповідного керівника та переведення єдиної системи Цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації.

"Пропонується призначити заступника міністра охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря України (Віктора Ляшка, - ред.) керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня", - заявив глава МВС.

Нагадаємо, Кабінет міністрів через ситуацію з коронавірусом в Україні розширив режим надзвичайної ситуації на всю країну. Згідно з рішенням уряду, режим НС вводиться на 30 днів - до 24 квітня. Крім того, на 30 днів по всій країні продовжується карантин.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України опублікував проект розпорядження, в якому визначено склад Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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