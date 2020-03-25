ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Управління міністерствами розподілили за віце-прем'єрами

Новини » Політика     25.03.2020 - 14:43
Управління міністерствами розподілили за віце-прем'єрами
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Шмигаль визначив за собою контроль за діяльністю МВС, Мінекономіки та Мін'юсту

Курувати діяльність окремих міністерств будуть віце-прем'єр-міністри. Про це заявив голова Кабінету міністрів України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення Кабмін ухвалив у ході засідання у середу, 25 березня.

"Пропозиція зробити розподіл між віце-прем'єр-міністрами України в наступному порядку. Це фактично розподіл по управлінню міністерствами. Віце-прем'єр-міністр з питань окупованих територій, пан Резніков, - буде (курувати, - ред.) оборона, тимчасово окуповані території і соцполітики. Пан Пристайко: МЗС, спорт і культура. Пан Федоров: Мінрегіон, Мінфін, МОЗ і МОН", - заявив Шмигаль.

При цьому глава уряду визначив за собою контроль за діяльністю МВС, Мінекономіки та Міністерства юстиції.

"Першого віце-прем'єр-міністра на даний момент немає. Тому за мною залишається: МВС, економіка, енергетика і юстиція. До призначення першого віце-прем'єр-міністра пропоную такий розподіл", - сказав він.

Нагадаємо, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшко Кабінет міністрів призначив керівником робіт по ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня.

Як писало РБК-Україна, уряд заборонив звільнення державних службовців під час карантину.

Уряд профінансує закупівлю засобів захисту для працівників МВС Кабмін посилив обмеження для боротьби з коронавірусом
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся